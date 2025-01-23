День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.25 19:30
5:2 – «Металлург» победил нашу «Арктику»
Первый период у «Арктики» начался с многочисленных удалений, так что соперник играл с явным преимуществом. Благодаря этому на 12 минуте «Металлург» открыл счёт и вышел вперёд. Увы, нашим хоккеистам не удалось повторить успех прошлой встречи.
Мурманские хоккеисты из «Арктики» сыграли второй выездной матч против череповецкого «Металлурга». Первая встреча, напомним, запомнилась победой Заполярной команды.
Первый период у «Арктики» начался с многочисленных удалений, так что соперник играл с явным преимуществом. Благодаря этому на 12 минуте «Металлург» открыл счёт и вышел вперёд. Увы, нашим хоккеистам не удалось повторить успех прошлой встречи.
Игра закончилась для северных хоккеистов поражением 5:2.
Следующие матчи «Арктика» сыграет 25 и 26 января в Рыбинске с местным «Полётом», а 18 февраля состоится домашний матч, опять же против «Металлурга». У наших у парней будет шанс отыграться.
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