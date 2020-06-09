52 новых случая заражения коронарирусом за сутки выявили в Мурманске

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с пандемией, нового очага в областном центре нет, просто горожане стали чаще самостоятельно сдавать анализы. Такая практика и дала прирост.

Так же немало новых инфицированных и в Мончегорске. В городе металлургов +22 заболевших. Всего же в регионе на момент подготовки выпуска новостей зафиксировано 98 новых случаев заболевания CoViD-19.

Из 3674 больных коронавирусом более 2,5 тысячи человек выздоровели.

Область снова попала в топ-20 городов с худшей ситуацией по распространению болезни, хотя ещё недавно регион впервые из этого списка выбывал.