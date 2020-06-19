53 новых случая заражения вирусом выявлено в Мурманске

За прошедшие сутки в Мурманской области прирост составил 61 инфицированный коронавирусом.

Кроме областного центра больше всего больных Covid-19 в Мончегорске +6 человек. По одному случаю в Кольском районе и Апатитах.

Ранее оперативный штаб пояснял, что ухудшение ситуации с распространением коронавируса, связано с периодом отпусков.