54 года в хирургии: коллектив Мурманской областной клинической больницы проводил на пенсию Александра Коваленко

В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина проводили на заслуженный отдых легендарного хирурга, воспитавшего не одно поколение врачей и спасшего сотни жизней за время практики.

Александр Коваленко проработал в Мурманской областной больнице имени Баяндина 54 года. И в тяжёлые и светлые времена он никогда не оставлял мечту помогать людям и спасать жизни. Прийти в профессию Александра Андреевича заставил случай. Оказавшись в отделении хирургии в качестве пациента он понял, что должен стать врачом.

Александр Коваленко, врач-хирург высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации: «Я говорю, а если бы вы не сделали мне эту операцию … Пошел в медицину».

Александр Коваленко родился в Сталинграде, но в 10 лет с родителями переехал в Ковдор. Повзрослев и получив медицинское образование, он пришёл в мурманскую больницу в качестве интерна. И это место стало для него вторым домом на следующие полвека.

Александр Коваленко, врач-хирург высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации: «Начинать было очень сложно. Я пришёл в 1971 году … Это всё было на моих глазах».

Кстати, Александру Коваленко посчастливилось работать бок о бок с Петром Андреевичем Баяндиным. Поэтому отлично знает, как было важно иметь в жизни достойных наставников.

Александр Коваленко, врач-хирург высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации: «У нас, в нашей клинике, постоянно было 10-12, до 15 интернов».

Легендарного врача проводили на заслуженный отдых коллеги: хирурги, терапевты, медсестры, все, кто учился и имел честь работать вместе с выдающимся специалистом. В родном отделении общей хирургии ему говорили тёплые слова, благодарили за вклад знаний и умений в каждого сотрудника.

Сергей Смирнов, врач-эндоскопист Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Чувство грусти. На него действительно хочется быть похожим».

Александр Коваленко говорит, что спокойно покидает и пост, и родную больницу, ведь он успел взрастить много ординаторов и врачей, которые продолжают помогать людям и расти профессионально.

К слову, вместе с супругой - тоже врачом Александр Коваленко заложил начало врачебной династии: их дети и внуки пошли по стопам родителей и работают в медицине.