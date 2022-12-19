55 лет исполнилось мурманской детской музыкальной школе №3

По этому поводу преподаватели и ученики школы устроили праздничный музыкальный вечер. В стенах третьей музыкальной школы Мурманска состоялся праздничный концерт, учебному заведению исполнилось 55.

Евгений Исаков, директор детской музыкальной школы №3: «Для нашей школы это веха в истории. Это повод подчеркнуть эту дату, как-то обозначить её. Поэтому сегодня мы будем представлять наши лучшие творческие номера учащихся и наших выпускников».

По словам директора школы, главная её гордость – ученики! В особенности, сумевшие пройти этот непростой академический путь до конца. За время своей работы школа выпустила более 1500 человек, некоторые из них служат в известных театрах, играют в симфонических оркестрах с мировым именем.

Евгений Исаков, директор детской музыкальной школы №3: «Мы гордимся нашими лауреатами, теми, кто представляет школу. У нас лауреаты в различных конкурсах: и городские, и всероссийские, лауреаты премии губернатора, премии Министерства культуры Российской Федерации».

На сегодняшний день в школе обучается 200 ребят по 9 музыкальным специальностям. Юные музыканты очень разные, но объединяет их одно – любовь к музыке. Кто-то, например, как София, хочет связать с ней всю свою жизнь.

София Мальцева, ученица музыкальной школы: «Мне очень нравятся подобные мероприятия, поскольку вся школа музыкальная, мы собираемся вместе. А это очень важно».

А Евгений к игре на музыкальном инструменте относится, скорее всего, как к хобби, играет на баяне для души. Что примечательно – перед выступлением смазывает руки тальком - обычное дело для баянистов.

Евгений Трошин, ученик музыкальной школы: «Я буду играть «Чардаш» Коровицына. Это произведение выбрала моя преподаватель Надежда Александровна. Очень красивая пьеса, волнуюсь».

У школы впереди много планов. Например, в феврале учреждение примет участие в большом городском конкурсе.