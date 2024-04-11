55-летний юбилей отметила руководитель народной фотостудии «Мурманск» Елена Коваленко

Поздравить юбиляра с первой выставкой пришли как давние друзья, так и просто мурманчане, знакомые с творчеством автора.

Праздник Севера, День рыбака, 9 Мая и день города для Елены Коваленко не просто праздники, а целая жизнь, большую часть которой она посвятила искусству фотографии.

В честь 55-летнего юбилея мастера во Дворце культуры имени С.М. Кирова организовали первую в творческом пути автора персональную выставку.

Елена Коваленко, автор выставки «Фотоискусство как судьба»: «Я не стала лезть в какие-то специальные архивы или ещё что-то. Я подобрала тог, в какой сфере я работаю. В основном это репортаж, потому что у меня было 20 лет в СМИ, я больше репортёр, поэтому вы каких-то портретных здесь, наверное, не будет».

На протяжении 20 лет Елена снимала праздники, и мероприятия для различных изданий, а когда карьера в СМИ завершилась, фотограф стала больше давать волю вдохновению, искать образы, места и новые объекты для фотосьёмок.

Елена Коваленко, автор выставки «Фотоискусство как судьба»: «Когда уже внедрилась в группу путешествий с художниками с фотостудии, то присутствует у меня уже полуостров Средний, уже пошли горы, уже пошло некое состояние души, природы, палаток. Вот эта репортёрская жизнь, когда мне не хватало на это времени, теперь оно появилось, поэтому здесь всего понемножку, но из последнего».

Елена воспитала десятки профессиональных фотохудожников, чьи работы занимали призовые места на различных конкурсах.

Валентина Рязанова, посетитель фотовыставки: «Мне очень интересны фотографии, потому что это же память, которая запечатлелась навечно. Смотришь, о, вот это я видела лично, потому что это было открытие Праздника Севера и было мотошоу. О! Я же это видела! Тут вот кадр. И он останется для всех. В моей голове он только для меня, а здесь это для всех».

Фотовыставку может посмотреть любой желающий, она экспонируется в фойе «Кировки».