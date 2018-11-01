55 мурманских шпицев отправятся в частный приют Подмосковья

55 шпицев из Центра временного содержания животных Мурманска нашли новых владельцев. В результате состоявшихся торгов их выкупил частный приют «Шпиц-команда» и в скором времени собаки отправятся на новое место обитания в Подмосковье.

Напомним, в середине октября мурманские судебные приставы изъяли и поместили в Центр временного содержания животных 86 породистых шпицев. Собак забрали у заводчицы, которая не смогла расплатиться по счетам и задолжала 900 тысяч рублей. Женщина брала кредиты в банках и не платила за коммунальные услуги. Кроме того, горе хозяйка не утруждала себя должным уходом за питомцами. Четвероногие жили в ужасных условиях. Почти у всех ветеринары нашли кожные заболевания и различные инфекции, также они были истощены. Выжили не все спасенные собаки, 13 из них погибли. Оставшееся большинство продали в частный подмосковный приют. Представители из столицы прилетели первым рейсом в Мурманск, чтобы увезти животных с собой. «Их ждёт ветеринарный центр, он арендован нами полностью, - рассказала Светлана Скуратова, представитель «Шпиц-команды» (г.Москва). – Их полностью обследуют, сделают анализы, кому-то операцию. Потом их стерилизуют будут раздаваться по договору ответственного содержания».

Практически из всех мурманских зоомагазинов исчезли переноски, их скупили для того, чтобы транспортировать собак на новое место жительство. Помощь волонтеров и неравнодушных горожан в спасении шпицев неоценима, они приносили для них корм и пеленки, благодаря этому удалось спасти большую часть животных.

Впереди у собак непростое путешествие. Пока не известно, как они отправятся в Москву: среди вариантов - самолт или поезд, но всем зоозащитникам хочется, чтобы все шпицы перенесли поездку легко и без особого стресса.