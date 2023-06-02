56 мест в 10 медицинских вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и Саратова ждут северян

В Мурманской области продолжается кампания по целевому набору на учёбу по программам ординатуры. Подать документы выпускники могут до 28 июля в электронном виде.