57-летнего мурманчанина задержали за дачу взятки должностному лицу в крупном размере

По версии следствия, 13 января этого года обвиняемый в рабочем кабинете сотрудника одного из региональных медучреждений передал ему часть взятки в размере 200 тысяч рублей, а полная сумма должна была составить 800 тысяч.

Противозаконные действия были вызваны желанием взяткодателя внести в медицинские документы его знакомого ложный диагноз. В настоящее время, гражданин, которому требовался такой липовый диагноз, отбывает наказание в исправительной колонии, а наличие у него онкозаболевания могло стать основанием для заявления перед судом ходатайства об освобождении.

Но теперь взяткодатель сам заключён под стражу. В рамках уголовного дела проводят следственные действия.