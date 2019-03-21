57 школа Мурманска отметила юбилей

Двадцать пять лет назад первые ученики пришли получать знания в одну из школ заполярной столицы. Спустя годы преподаватели, учащиеся и выпускники пришли поздравить свой второй дом с юбилеем.

Одной из самых молодых школ Мурманска – 57-й исполнилось 25 лет. Несмотря на скромный по меркам образовательных заведений возраст, за эти годы выпускниками учреждения стали несколько тысяч учеников, некоторые уже обзавелись своими детьми, которые так же стали воспитанниками в 57-й. «У нас много друзей осталось здесь, наши дети ходят сюда, - рассказывает Наталья Дробаха, выпускница 57-й средней школы. - Было очень приятно получить пригласительные от руководства школы и прийти поздравить школу».

«У меня остались только положительные эмоции от школьных лет, - говорит Анастасия Гафтон, выпускница 57-й средней школы. - Никогда не было сложностей, а если возникали сложности, то мы всегда с учителями находили компромисс».

В 2002 году 57-й школе за работу в области военно-патриотического воспитания было присвоено имя Героя России, военного лётчика Тимура Апакидзе. На территории учреждения установлен мемориальный комплекс: бюст летчика и боевой самолёт.

«Одной из важнейших составляющих, которая есть в этой школе - это атмосфера любви. Дети чувствуют себя как в родной семье», - говорит Сергей Веллер, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Сейчас в школе учатся 722 юных мурманчанина, они активно принимают участие в творческих фестивалях, спортивных и интеллектуальных играх, а также нередко становятся победителями и призерами городских и региональных конкурсов.

«За 25 лет у нас появились более 109 медалистов, - говорит Виталий Потёмкин, директор СОШ № 57. – Остальные выпускники, закончившие школу, поступают в учебные заведения, высшие или средние. И все они успешны и нашли себя в жизни».

На торжественном мероприятии по случаю праздничной даты собрались не только учащиеся, выпускники, но и педагоги. По мнению депутатов горсовета, здесь трудятся увлеченные делом люди, настоящие профессионалы. «Не зря говорят, что школа - это второй дом, это не просто школа - это 24 часа в сутки жизни с ребятами, для которых вы являетесь образцом, не нотациями, а своими делами», - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск.

У руководства школы множество планов, идей и задумок, которые, благодаря сплоченному педагогическому коллективу обязательно удастся воплотить в жизнь.