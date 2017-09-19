58-летнюю жительницу Колы осудят за убийство

Жертвой стал возлюбленный, который не сумел должным образом объясниться по поводу одного телефонного звонка.

Трагедия произошла 23 апреля 2017 года. На мобильный телефон жертвы позвонила якобы неизвестная ему Ольга. Этот звонок вызвал у сожительницы сильное чувство ревности, она всячески старалась избегать встреч с мужчиной на протяжении нескольких часов. Спустя некоторое время он пришёл мириться, а с собой взял бутылку водки.

Во время распития спиртного обвиняемая пожелала выяснить, кем же является звонившая, но получила тот же ответ, что и раньше. Между сожителями вспыхнул скандал. Обезумев от ревности, женщина схватила кухонный нож и нанесла не менее трёх ударов в грудь пострадавшему. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - пояснила Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя Следственного Управления по взаимодействию со СМИ. - Следствием собрана достаточная доказательная база в связи этим дело, с утверждённым прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.