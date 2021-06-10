58 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки

Больше всего заболевших в Мурманске (+ 30), в Апатитах (+ 9), в Мончегорске, Североморске и Печенгском районе (+3).

На данный момент на территории Мурманской области работает 28 привичоных бригад. Прививки от короновируса в Мурманской области уже сделали 98430 человек.

Так же не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Помните, что ношение масок и перчаток в общественных местах, поможет сохранить ваше здоровье.