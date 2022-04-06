6 апреля отмечают Международный день спорта

С ним тесно связан и наш регион, отметил на своей странице глава региона и поздравил всех поклонников активного образа жизни:

«Мы гордимся нашими профессионалами, любителями и юными начинающими спортсменами и каждый год работаем над улучшением условий для занятий спортом. Пусть здоровая конкуренция и командный дух станут путём к самосовершенствованию, прогрессу и взаимному уважению. С Международным днём спорта!», - отметил на своей странице глава региона, а слова сопроводил зрелищным роликом.