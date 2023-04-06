Разных рублей много не бываетВ Мурманской области отмечается рост количества преступлений и снижение их раскрываемости
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.23 19:30

6 апреля свой профессиональный праздник отмечают органы предварительного следствия МВД России

Ровно 60 лет минуло с начала работы предварительного следствия в системе МВД СССР. Спустя годы работы суть и задачи профессии остаются неизменными – следователь должен найти правду и установить преступника.

Профессиональный праздник 6 апреля отмечают сотрудники органов предварительного следствия МВД России. Профессия следователя –одна из самых сложных и ответственных в правоохранительной системе. За каждым успешным расследованием кроется кропотливый труд многих специалистов. Да цифры и сами говорят всё за себя. 60 лет работы службы знаменуются 80-ю миллионами расследованных уголовных дел! Это ли не результат?!

В стенах регионального Управления Министерства внутренних дел состоялось торжественное награждение следователей, отличившихся на службе.

В Мурманской области работают больше 290 следователей, специфика работы которых в современном мире меняется.

Денис Колесников, начальник Следственного управления УМВД России по Мурманской области: «Наши жители сталкиваются с дистанционной закладкой и сбытом наркотических средств, с похищением денежных средств без участия потерпевших, когда у них просто с банковских счетов или, используя мобильные телефоны, похищают денежные средства. Конечно, всё этот требует скрупулёзного, детального внимания».

Большой спектр работы должен провести следователь: изучить улики, сопоставить факты, опросить свидетелей, выдвинуть версии и многое другое. И чтобы в такой непростой работе оставаться на плаву, нужно постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

Денис Колесников, начальник Следственного управления УМВД России по Мурманской области: «Развивается преступность. Соответственно, следователи должны своевременно учить законодательство, реагировать на криминальные проявления и подстраиваться на те вызовы, которые бросает криминальная среда сегодня».

Благодаря нашим следователям мы можем быть точно уверены, что виновные будут наказаны, а справедливость восторжествует.

 

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