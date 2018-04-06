День за днём с «Арктик-ТВ»06.04.18 19:30
6 апреля в нашей стране отмечается День работников следственных органов МВД России
Сегодня следственный аппарат Министерства внутренних дел — крупнейшая структура, ее специалисты расследуют около 90% преступлений.
В это году департаменту исполнится 55 лет. За прошедшие годы было разрешено множество самых острых проблем. Со временем выстроена эффективная система противодействия организованной преступности. На всех уровнях, включая федеральный, образованы специализированные подразделения. Существенно расширились процессуальные полномочия следователя и руководителя следственного органа.
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Последние комментарии
Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
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