6 февраля – Международный день саамов есть с чем встретить!

Ежегодно в этот день представители коренного населения собираются вместе и делятся своим уникальным творчеством.

В этом году саамские авторы выпустили в свет три издания – два сборника стихов и раскраску. Несмотря на малочисленность, этот коренной народ выделяется выдающимся искусством и постоянно развивающейся культурой.

Нина Афанасьева, экс-президент ассоциации Кольских саамов: «У меня уже открылись две большие выставки. Одна в Кировске – моя коллекция».

Центр малочисленных народов Севера оказывает представителям саамского населения всестороннюю поддержку. Благодаря их слаженной работе и желанию распространять культурное наследие, на свет появляется литература разных жанров.

Надежда Чупрова, руководитель Центра коренных малочисленных народов Севера: «Задача нашего центра – помогать авторам реализовать свои труды. Мы берём у них материалы, мы пропагандируем искусство саамских авторов».

«Белый олень» - название одной из новых трёх книг, выпущенных авторами в этом году. Прочитать её можно как на русском, так и на саамском языках. При написании своего произведения писатель Иван Матрехин вдохновлялся народной культурой, историей и красотами Кольского края.

Иван Матрехин, автор книги «Белый олень», председатель родовой общины «Кольский берег»: «Моя жизнь прошла в нашем саамском движении, а сам я вырос в глубинке».

Международный день саамов из года в год вдохновляет его представителей на новые свершения, которые способствуют сохранению уникального наследия народа.