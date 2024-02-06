6 февраля в Мурманской области традиционно празднуют День саамов

Это праздник коренных жителей нашего края. И как всегда, в честь них был поднят саамский флаг.

Несмотря на морозный день на улице Подстаницкого шумно и весело. Ведь именно здесь традиционно начинается празднование Международного дня саамов.

Региональные органы власти не прекращают работу по сохранению культуры, самобытности и традиций коренного народа Севера.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы не представляем сегодня Мурманскую область без народа саами, без этой истории. Только в 2023 году было выделено порядка 53 млн рублей в виде грантовой субсидии на поддержку коренного малочисленного народа саами».

Нина Елисеевна Афанасьева - яркий представитель своего народа. Она преподает саамский язык, а сегодня презентует сборник стихов «Край ты мой просторный, север бородатый», в котором есть и её произведения.

Нину Афанасьеву отметили Благодарностью губернатора за плодотворную общественную деятельность, большой личный вклад в развитие саамской культуры и сохранение традиций коренного малочисленного народа.

Церемония подъёма флага - лишь начало многочисленных мероприятий этого праздника.