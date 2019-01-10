6-летний Саша Зимин нуждается в дорогостоящем лечении

Врачи обнаружили у мальчика редкую форму рака. Чтобы побороть опасное заболевание, родители делают всё возможное: они уже продали недвижимость в Мурманске и просят всех неравнодушных откликнуться на их просьбу о помощи.

Жизнь Саши Зимина из Мурманска и его семьи изменилась, когда врачи диагностировали мальчику рабдомиосаркому с метастазами в лимфоузлах. Чтобы вылечить страшное заболевание, родителям Саши пришлось продать квартиру. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей в московской клинике, но его близкие надеются, что смогут собрать средства для того, чтобы отправиться сына на лечение в Израиль.

- В России очень маленький процент людей с этой болезнью, очень маленький процент излечения, где-то 50 на 50, - отмечает Александр Зимин, папа мальчика. – Мы стараемся сделать всё, что от нас зависит. Мы хотим ребёнку не просто продлить жизнь, а полностью его вылечить. Кураторы нам озвучили стоимость таких медицинских услуг в размере 80 тысяч евро.

Родители мальчика через социальные сети уже начали сбор средств, но сейчас его пришлось временно приостановить. Ведь им так и не удалось найти клинику заграницей, которая бы согласилась принять Сашу на лечение.

- В данный момент мы ведём переговоры, ищем другие клиники, - рассказывает Александр Зимин, папа мальчика. - Нам помогут, а когда нам будет выставлен счёт, то мы возобновим сбор средств и будем уже готовиться к поездке.

В соцсети «ВКонтакте» создана группа «Помогите спасти жизнь Сашеньке!! РАБДОМИОСАРКОМА», в ней вы можете узнать последнюю информацию и в нужный момент оказать материальную помощь.

Редакция «Арктик-ТВ» не останется в стороне и будем следить за судьбой мальчика.