6 мая 1985 года Мурманску было присвоено звание «Город-герой»

Заполярная столица в годы Великой Отечественной войны была практически разрушена под шквалом агрессии фашистских войск, но мужество советского народа, сила армии и флота, вера обычных людей в то, что городу суждено выстоять, не дали врагу захватить Мурманск.

В честь 41-й годовщины присвоения высокого звания горожане собрались на центральной площади, чтобы почтить этот подвиг.

Стела, посвящённая присвоению Мурманску звания «Город-герой», расположена в самом центре города. Монумент был установлен относительно недавно, в 2016 году, в год столетия города. На гранитной стеле закреплены латунные таблички с изображением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Многие старожилы помнят, каким праздником 41 год назад было присвоение звания «Город-герой» Мурманску.

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Этот день 41 год назад выдался необыкновенно солнечным. Я помню этот день замечательно. В то время я работал в автоколонне 1118, у всех была такая радость, будто это звание присвоили каждому из нас лично. На самом высоком здании - на гостинице «Арктика» в кротчайшие сроки появился баннер, он покрывал три этажа, на нем была изображена золотая медаль Героя и написано «Мурманск – город-герой».

Сегодня орден можно увидеть на стене на площади Пять Углов и на той самой стеле, где в честь памятной даты собрались горожане. На торжественном митинге школьники, молодёжь, юнармейцы и семьи мурманчан возложили цветы и почтили минутой молчания защитников Кольского Заполярья.

Подвиг жив, пока о нем помнят, но есть события, которые не забудутся и сотни лет спустя. В годы войны вражеские войска сбросили на Мурманск 185 тысяч авиабомб. Огонь, взрывы и натиск сил чуть не погубили молодую столицу Кольского Заполярья. Однако город выстоял и сегодня жители чтят героическое прошлое своего дома.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Мы помним и будем передавать эту память из поколения в поколение. Ведь помнить, знать и передавать – это очень важно и ценно. Нам надо чтить подвиг».

Илья Виноградов, поэт: «Для того, кто с рождения на волос от смерти, // жизнь - не чёрное поле, а светлое таинство».

После митинга горожане отправились в центральный сквер. Там мурманские поэты и школьники читали стихи о войне. А молодёжь танцевала и исполняла песни.

