6 сентября поздно вечером в Мурманске горел нежилой дом

Двухэтажку на улице Халтурина, 32 приехали тушить спасатели.

Максим Тихонов, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ТПСГ по Мурманской области: «По прибытию пожарными подразделениями было установлено, что на втором этаже горит на площади 80 кв метров, а чердак охвачен пламенем по всей площади».

В результате пожара в заброшенной деревяшке обгорели помещения второго этажа, здание частично обрушилось. Возгорание ликвидировали в три часа ночи.

Причина пожара устанавливается.