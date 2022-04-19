60 лет АО «Электротранспорт»! Пришло время активизировать сотрудничество с подшефной школой

Школа №11 подписала соглашение с мурманским предприятием АО «Электротранспорт»

Одиннадцатая школа уже не один десяток лет идёт рука об руку с троллейбусным депо. Совместная работа была настолько плодотворной, что в стенах школы был даже создан музей. Его главный экспонат – кабина водителя троллейбуса. Она, кстати, хоть и с допущениями, собрана в натуральную величину.

А ещё в этом году коллектив АО «Электротранспорт» празднует шестидесятилетний юбилей. По такому случаю предприятие решило провести реконструкцию музея и подписать новое соглашение о сотрудничестве со школой. Как отметили представители компании, они надеются, что учреждениям удастся наладить подготовку новых кадров, а уровень текущей взаимопомощи расширится.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Завтра у нас экскурсия будет на предприятии. …Я надеюсь, что это сотрудничество мы постоянно будем двигать вперёд».

По словам педагогов, музей-кабинет существует уже 22 года. После ремонта помещение преобразилось – появились новые стенды, витрины и фотографии.

Ирина Мазилкина, директор МБОУ города Мурманска «СОШ №11»: «Парк машин поменялся, увеличилось количество депо, изменился внешний вид и троллейбусов, и автобусов. Когда у нас было открытие первой музейной экспозиции, здесь присутствовали представители водителей-ветеранов, которых, к сожалению, сейчас уже нет. Они с удовольствием сюда приходили, рассказывали ребятам. Сейчас у нас немножечко всё по-новому, в современной эстетике XXI века».

Ребятам нравится здесь заниматься, порой они даже проводят по выставке экскурсии. По словам самих школьников, они очень ждут визита в депо, где им наглядно покажут технические подробности работы электротранспорта.

Николай Потехин, Дмитрий Нероба, ученики МБОУ города Мурманска «СОШ №11»: «Мне интересно, как там устроен троллейбус».

Стоит сказать, что 11 школа не единственная, где обустроены кабинеты-музеи. Например, музей есть у Мурманского Академического лицея и седьмой гимназии.