60 лет возвращают в строй корабли: судоремонтное градообразующее предприятие Снежногорска отметило юбилей

В этом году «Нерпу» возглавил заводчанин со стажем Олег Хаютин, который принял важное решение для привлечения кадров рабочих специальностей.

В юности хотел покорить небо, но мечты привели к морю – Николай Щеколдин с 1972 года занимается ремонтом подводных лодок и кораблей Северного флота. В этом году в День кораблестроителя специалисту вручили важную, пожалуй, главную профессиональную награду– знак «Почётный судостроитель».

Пришёл Николай Анатольевич на завод Снежногорска слесарем-трубопроводчиком, сейчас занимает руководящий пост, но до сих пор помнит самый первый заказ, с которого и начал трудовую деятельность.

Николай Щеколдин, заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Помню первую, старенькую, трёхракетную дизельную подлодку. С неё началось освоение трудовой профессии. Ещё запоминающегося: в Вологодской области установлено ограждение рубки АПЛ, на которой погиб Преминин, где увековечен его подвиг».

К исторической памяти заводчане относятся трепетно: проводят митинги у мемориальных досок директорам завода: Валентину Мурко, Валентину Бирюкову и Павлу Стеблину. Последний был настолько предан своей работе, что его сердце остановилось прямо в кабинете после сложнейшей транспортировки затонувшей подлодки «Курск» для её дальнейшей утилизации.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Стеблин, в своё время, получив две федеральные премии, отдал их в Центр реабилитации Снежногорска, он основал фонд помощи малоимущим, отдавая часть зарплаты туда».

Существуют на «Нерпе» традиции, заложенные ещё основателями предприятия, например, начинать день с гимна. Есть и более современные, например, в Снежногорске на аллее имени Павла Стеблина ежегодно заводчане организуют акцию по озеленению территории, высаживая кусты сирени, ели, березы и другие растения, способные адаптироваться к непростым климатическим условиям. Свои саженцы заводчане оберегают.

Светлана Полушкина, инженер судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «Поливаем, стараемся ухаживать, поливаем, когда сухо. Но здесь были практически камни, тяжело сажать».

Светлана вспоминает, что в её детстве на этом месте был пустырь, а родители строили завод и город. В акции заводчане участвуют семьями, рассказывая подрастающему поколению не только о правилах посадки деревьев, но и об истории «Нерпы».

Александр Нестеров из списка дел настоящего мужчины уже вычеркнул два: осталось лишь дом построить. Активно ему помогает в озеленении сын.

Александр Нестеров, старший строитель: «Копал землю, воду носил, дерево выбрал. Сейчас обкопаем его, польём».

В честь 60-летнего юбилея свои рекомендации и наставления потомкам решили оставить молодые специалисты «Нерпы». На территории завода Совет молодёжи торжественно закладывает капсулу времени. В ней – накопленный годами опыт заводчан.

Анастасия Борисова, председатель Совета молодёжи СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Пожелания и советы от нашей рабочей молодёжи, которые трудятся, чтобы развивалась наша страна».

Изготовленный по оригинальному эскизу металлический футляр с письмами аккуратно погружают в раствор из бетона, чтобы вскрыть капсулу лишь через 25 лет.

Что касается настоящего, то перемены начались с официального заявления – от приставки врио избавился новый руководитель завода - Олег Хаютин стал директором «Нерпы». С назначением его поздравил глава региона. Также в честь юбилея губернатор Андрей Чибис вручил награды лучшим сотрудникам предприятия.

Окончив питерскую «корабелку» инженер начал деятельность на судоремонтном предприятии – в трудовой книжке указано лишь одно место работы. Вместе с заводчанами переживал и удачи, и трудности. Одно из первых и важных распоряжений, подписанных новым директором, в сфере кадровой политики.

Олег Хаютин, директор СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Я подписал приказ об увеличении тарифных ставок основным производственным рабочим на 10% с 1 октября. Есть проблемы, в том числе, в укомплектовании штатов. Поэтому будем делать всё, чтобы нарастить мощности нашего предприятия судоремонтного».

Цели амбициозные - обеспечить долгосрочную загрузку производственной программы предприятия. Это необходимость для стабильного развития завода.

Сейчас на «Нерпе» трудятся порядка полутора тысяч специалистов, воспитывать кадры предприятие начинает со школьной скамьи, предлагает помощь в поступлении и обеспечивает практикой студентов, сотрудничая с ведущими вузами региона и страны. И конечно, остаётся важной базой судоремонта, выполняя сложнейшие и уникальные работы по восстановлению и возвращению в строй субмарин и кораблей Северного флота.

