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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.18 19:30

60 окон заменили за летний период в Мурманском политехническом лицее

Также в данном учебном заведении появилось новое футбольное поле и площадка для стритбола.

Построить рядом с Мурманским политехническим лицеем (ПМЛ) огромную площадку из-за ограниченного пространства было невозможно. Но чувствовать себя обделёнными лицеисты не будут. Строителям удалось вписать в ландшафт корт для стритбола и футбольное поле, которые соответствуют всем современным стандартам безопасности. Прорезиненное тартановое покрытие смягчит падения во время тренировок, а так же сделает игру в уличный баскетбол максимально комфортной.

- Я думаю, что больше всего радость получили от этого ремонта дети, - говорит Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - 10 лет назад мы и не мечтали о таких спортивных площадках, о таких окнах.

Помимо спортивных площадок, в МПЛе позаботились и о самом здании лицея. 60 оконных блоков заменили со стороны улицы Папанина. Образовательное учреждение построили в 1936 году и с тех пор окна здесь не менялись. Теперь зимой в кабинетах будет заметно теплее  и тише, ведь современные стеклопакеты не пропускают шум, который создают автомобили. 

- Мы много говорим о том, что у нас реализуется программа «Тёплое окно» для детских садов. И очень часто родители задают  вопрос, а что же у нас со школами, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. -  На самом деле, школами мы тоже занимаемся, мы о них помним. И это как раз  пример того, что мы уже меняем окна в школах.

Такие ремонты и изменения проходят по всему городу. Например,  уже отремонтировано 110 спортивных площадок. Однако, к здешнему спортивному объекту относятся с особым трепетом, ведь он станет отличным местом отдыха не только для учеников лицея, но и для жителей соседних домов.

Обновления на этом не закончатся. В следующем году в  лицее планируют продолжить замену окон и обновить кровлю.

 

Комментарии

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