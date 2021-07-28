254 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений вызванных, коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+129), Мончегорске (+25) и Североморске (+24).

И ещё немного цифр, но уже касающихся всей страны. Россияне стали меньше бояться заболеть коронавирусом, влияние на такие настроения оказало проведение массовой вакцинации, следует из результатов онлайн-опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования Российской академии наук и госслужбы, сообщает информационное агентство «ИНТЕРФАКС».

Лишь 38% опрошенных считают его угрозой общественному здоровью, а свыше 51% думают, что им ничто не угрожает. Там также говорится, что «важнейшим фактором, мотивирующим граждан на решение о вакцинации, является получение достоверной и понятной информации о вакцине и её пользе. 60% опрошенных считают, что поощрять за вакцинацию не нужно».