60 оригинальных и неповторимых книг жители ЗАТО Александровск направили на конкурс

О родном крае, войне и приключениях пишут свои собственные книги юные жители Александровска. Вот уже четверть века конкурс детской и семейной рукописной книги открывает новых поэтов и писателей.

Более 60 оригинальных и неповторимых книг создали жители ЗАТО Александровск для конкурса. Кропотливая работа каждого автора заключается не только в том, чтобы придумать и написать историю, сказку, повесть или рассказ, но и оформить их в издание. Напечатанные и сложенные в папку листы, не допустимы. Но от этого работа над произведением становится только увлекательней. Каждая собранная и склеенная книга обладает своей душой. Особенно это чувствуется в книгах номинации к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Чтобы вспомнить своих родственников, чтобы сын не забыл, мы написали книгу о своих бабушках, дедушках, которые были детьми войны, - рассказывают Данил и Андрей Мистрюковы, участники конкурса. - Информацию мы брали у своих родителей».

Поиск информации и работа над произведением как нельзя лучше скрепляет семейные узы. Кроме того, ребёнок будет помнить и знать своих героев - предков, которым и посвящена эта книга.

«Мы захотели поучаствовать именно в этой номинации, потому что почти всё старшее поколение нашей семьи участвовало в Великой Отечественной войне, - рассказывают Светлана и Софья Червинские, участники конкурса. – Мы захотелось рассказать о том, как это было на самом деле. Поделиться семейной историей. У нас предоставлен из семейного архива дневник бабы Кати».

Сейчас конкурс рукописной книги широко известен не только в России, но и за рубежом. В нём принимают участие ребята из стран бывшего СНГ, Норвегии, Швеции и Финляндии. А вот то, что родина литературного состязания был Снежногорск, знают немногие.

«Конкурс детской и семейной рукописной книги зародился в 1994 году в городе Снежногорске, - рассказывает Ирина Кольчевская, заведующая отделом «Мир детства» городской библиотеки «Центр-Книга». - Затем, в 1997 году, эту инициативу перехватила Мурманская областная детско-юношеская библиотека. А затем конкурс стал уже международным, вышел за пределы нашей Родины».

Авторы книг, занявших призовые места в муниципальном этапе, выходят на международный уровень. Произведения и рукописные издания александровских авторов отправляются на суд мурманского жюри.