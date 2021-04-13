60 смертельных ран досталось северянину от жены

Бил, унижал и отбирал деньги. Чем не повод убить мужа? Вероятно так, решила жительница Полярного, и в ходе внезапно вспыхнувшей сильнейшей неприязни нанесла супругу более 60 ножевых ударов в область спины, головы, груди и рук. Над убившей в августе прошлого года своего мужа женщиной состоялся суд.

Елена Маслова, помощник председателя Полярного районного суда: «Женщина молодая, 1993 года рождения, находилась с ребёнком дома в состоянии алкогольного опьянения».

В квартире в таком же состоянии находился и муж подсудимой. Женщина, разозлившись и припомнив все обиды, сбросила супруга с дивана и кухонным ножом стала наносить удары в область туловища, спины и головы. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, обвиняемая накрыла тело одеялом и покинула квартиру вместе с ребёнком.

Труп обнаружили соседи спустя почти 2 недели, когда почувствовали неприятный запах. Сотрудникам полиции не составило труда отыскать преступницу.

В содеянном жительница Полярного созналась, суд назначил ей 8 лет в колонии общего режима.