60 участников из Мурманской области и Норвегии собрала «Весенняя капель»

Сегодня во Дворце спорта центрального стадиона профсоюзов прошёл XXIX детского фестиваля по спортивной борьбе «Весенняя капель». Ежегодный фестиваль проводится при поддержке Комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, Федерации спортивной борьбы города Мурманска. В этот раз в зале Дворца спорта собралось более 60 участников из Мурманской области и Норвегии.

— На этот фестиваль с удовольствием приезжают любители греко-римской борьбы со всей области, поскольку он становится кульминационным событием спортивного сезона — вся работа тренеров, достижения воспитанников за год показываются на ковре, — рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. — Сегодня эти соревнования — еще и отборочный этап к Первенству области, которое состоится в мае. Затем будет сформирована сборная, которая представит наш регион на соревнованиях по Северо-Западу.

Традиционные состязания проводятся с целью укрепления дружественных и интернациональных связей, популяризации греко-римской борьбы, повышения спортивного мастерства борцов, выявления сильнейших спортсменов заполярной столицы.

— Опытный состав судейских бригад обеспечивает всегда высокий уровень проведения соревнований, поэтому это спортивное событие, несмотря на легкое весеннее название, является очень серьёзным, — отметил заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь.

Победители и призеры награждены медалями и дипломами. Кроме того, организаторами учреждены специальные призы «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучший борец», «Лучший судья».