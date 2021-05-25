38 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+12), Кольском районе (+9) и Североморске (+4).

Глава Минздрава страны Михаил Мурашко заявил, что 60% взрослого населения России должны быть привиты от коронавируса к осени. Слова министра приводит информационное агентство ТАСС.

Мурашко отметил, что для достижения этой цели следует обеспечивать доступность вакцин, создавать удобный для населения график работы прививочных пунктов, а также использовать позитивную мотивацию для вакцинации и всесторонне информировать население, оперативно пресекая любую дезинформацию.

Пока прививки от COVID-19 остаются делом добровольным, однако, власти Якутии, например, ввели обязательную вакцинацию населения, сообщает «РБК». Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева. Эксперт объясняла это напряжённой ситуацией с COVID-19 в республике.