61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты присвоено почётное наименование «Гвардейская»

Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ, размещён на портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», - значится в документе.

Бригада базируется в военном городке Спутник, была сформирована 20 ноября 1979 года. Сейчас бойцы подразделения участвуют в специальной военной операции, до этого чёрным беретам приходилось выполнять задачи, например, на Северном-Кавказе.