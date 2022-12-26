6:2! ХК «Мурман» подарил своим болельщикам победу перед Новым годом

На стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» встретился в заключительном матче этого года с хоккейным клубом «Кировец» из Уфы.

Болельщики ожидают многое, они уверены, что «Мурман» их не разочарует. Ведь уже в первом тайме было забито два гола.

Болельщики очень рады, игра обещает быть жаркой.

Но начинался хоккейный матч не так оптимистично. Хотя поддержать наших хоккеистов пришло много мурманчан, но настроения на трибунах царили немного удрученные в связи с последними результатами игр любимой команды. К тому же и погода особо не благоволила, игра началась с сильного снегопада. Однако, мурманский хоккейный клуб после последних поражений, кажется, встал на ноги. Ребята собрались и во время матча показали лучшее, на что они способны.

Сергей Коробков, член попечительского совета ХК «Мурман»: «Отступать дальше некуда, это абсолютно точно. Сегодня нам нужна только победа. Хотя «Уфа» очень хорошо, я их предыдущие игры смотрел, хорошо подготовленный клуб во всех отношениях: тактически хорошо играет, игроки сильные. В том числе и наши ребята из прошлогоднего состава у них играют. Поэтому игра будет достаточно интересной, но нужна победа сто процентов!».

Поддержать нашу команду пришли мурманчане от мала до велика. Кто-то первый раз на игре «Мурмана», а кто-то болеет за клуб аж с девяностых.

Михаил и Ирина Письменные, болельщики: «Мы с 2005 года следим за игрой команды. А я ещё с 90-х, начала девяностых. Мы довольны, что счёт 2:0. Ожидали борьбу в матче, так и получается».

Александра Володченко, болельщик: «Живём в соседнем доме, решили выйти с дочерью и посмотреть игру. Очень порадовал дочь мишка на входе. Так что не зря пришли».

Можно только представить, как обрадовались мурманские фанаты финалу игры. 6:2 - достойный счёт, который, мы уверены, подарил как болельщикам, так и самим игрокам радостное и предпраздничное настроение. Главный тренер «Мурмана» доволен результатом. Отмечает, что ребята устали в этом сезоне, много матчей сыграли на выезде.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Все старались, все играли, всё здорово, неплохо отыграли. Хотя удалений много было, но опять же, говорю, что сейчас будет небольшой перерыв. Думаю, всё восстановим».

Планов на грядущий год у «Мурмана» много. Улучшить инфраструктуру, и, безусловно, заработать больше очков в новых играх. В этом хоккеистам помогают давние партнёры – правительство региона, городская администрация и Мурманский морской торговый порт. Надо сказать, что следующий год для хоккея с мячом будет особенным. Ведь этому виду спорта исполняется 125 лет.

Александр Масько, президент хоккейного клуба «Мурман»: «У нас сейчас будет время, пару недель, на то, чтобы подготовиться, отдохнуть, осмыслить. И мы вторую половину сезона, с нового года, в юбилей русского хоккея, надеюсь, что клуб «Мурман» выйдет с новой качественной подготовкой, с качественным настроем и мы этот сезон всё–таки достойно завершим».

Президент хоккейного клуба «Мурман» поздравил всех болельщиков Мурманска и Мурманской области с наступающими праздниками и пожелал здоровья и всем сердцем болеть за русский хоккей.

Следующий матч «Мурмана» запланирован на 9 января.