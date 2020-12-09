6:3 - болельщики вернулись на стадион, но победы не дождались

Команда по хоккею с мячом «Мурман» провела очередной матч Чемпионата России на домашнем стадионе. В этот раз наши хоккеисты встретились с игроками «Сибсельмаша» из Новосибирска.

Этот матч - второй, на который пустили болельщиков после снятия ограничений на проведение спортивных мероприятий со зрителями. И мурманчане этот жест оценили. Трибуны забиты плотно, но с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Люди стоят в масках и на расстоянии друг от друга. На качество поддержки социальная дистанция не влияет, а поэтому трибуны то и дело взрываются громкими криками: «Давай, давай! Красавчик!!!».

За долгое время перерыва северяне истосковались по спортивным событиям. Поболеть за любимую команду на стадион приходят семьями и верят в победу жёлто-чёрных, несмотря ни на что.

Александр Попов, болельщик: «Команда «Сибсельмаш» из столицы Сибири. Организованная и очень мощная атака. Упорнейший матч, качели. Но мы надеемся, что во втором тайме спортивное счастье будет на нашей стороне. За этим мы и пришли. Поддержать свою команду и до последней секунды матча мы будем верить, и дождёмся своей победы».

Прошлый матч «Мурмана» с московским «Динамо» закончился поражением, и хоккеисты сделали выводы. В этот раз поединок был напряжённый. «Сибсельмашу» удалось прорвать нашу оборону и закатить первый мяч в ворота. А уже через несколько минут мурманчане, чувствуя поддержку болельщиков, сравняли счёт.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Мы очень ждали наших болельщиков на трибунах. К сожалению, до определённого времени это было невозможно. Сейчас очень рады и ждём всё больше и больше болельщиков, чтобы нас поддерживали».

Долгое время команды шли ноздря в ноздрю. То и дело пытались прорваться к воротам соперников, но не могли пробить оборону. И только на последних минутах первого тайма «Сибсельмаш» снова вырвался вперёд.

Денис Клебанов, региональный министр спорта: «Матч на матч не приходится - это спорт. Где-то лучше, где-то хуже. Но, на мой взгляд, команда сегодня выступает достойно. То, что после первого тайма счёт 1:2 - это спорт, просто соперники реализовали на один момент больше. Хотя у нас, вы сами видели, моменты тоже есть. Не могу сказать, так как не был на матче с «Динамо», только переболел коронавирусом, но сегодня команда смотрится достойно. Все возможности, чтобы отыграться и победить у неё есть».

Возможности для победы действительно есть. Лёд на стадионе успели качественно подготовить благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта. С помощью организации отремонтировали раздевалки, душевые, трибуны. И болельщикам теперь удобнее - новая звуковая аппаратура не искажает звук, комментатора слышно в любом конце стадиона. Остаётся только побеждать!

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Это третья домашняя игра команды «Мурман» в этом сезоне. Мы, несмотря на то, что были проблемы с подготовкой льда к первой игре, одержали победу. Вторая игра оказалась не совсем успешная для нашей команды. Но, тем не менее, это заряжает, аккумулирует на новые достижения команду. И я хочу поблагодарить администрацию Мурманской области за то, что разрешили присутствовать на матчах на открытом воздухе болельщикам, потому что для нашей команды это самая серьёзная мотивация».

В этот раз, однако, поддержка болельщиков не помогла. Удача оказалась на стороне новосибирцев. Итог матча 6:3 в пользу «Сибсельмаш». Следующая встреча в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом состоится 11 декабря. ХК «Мурман» сразится с «Уральским трубником» из Первоуральска.