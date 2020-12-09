От избы-читальни до библиотеки нового поколения. В Ловозере готовятся к открытию модельной библиотекиВ ММТП поступил новый мощный кран «Витязь»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.20 19:30

6:3 - болельщики вернулись на стадион, но победы не дождались

Команда по хоккею с мячом «Мурман» провела очередной матч Чемпионата России на домашнем стадионе. В этот раз наши хоккеисты встретились с игроками «Сибсельмаша» из Новосибирска. 

Этот матч - второй, на который пустили болельщиков после снятия ограничений на проведение спортивных мероприятий со зрителями. И мурманчане этот жест оценили. Трибуны забиты плотно, но с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Люди стоят в масках и на расстоянии друг от друга. На качество поддержки социальная дистанция не влияет, а поэтому трибуны то и дело взрываются громкими криками: «Давай, давай! Красавчик!!!».

За долгое время перерыва северяне истосковались по спортивным событиям. Поболеть за любимую команду на стадион приходят семьями и верят в победу жёлто-чёрных, несмотря ни на что.

Александр Попов, болельщик: «Команда «Сибсельмаш» из столицы Сибири. Организованная и очень мощная атака. Упорнейший матч, качели. Но мы надеемся, что во втором тайме спортивное счастье будет на нашей стороне. За этим мы и пришли. Поддержать свою команду и до последней секунды матча мы будем верить, и дождёмся своей победы».

Прошлый матч «Мурмана» с московским «Динамо» закончился поражением, и хоккеисты сделали выводы. В этот раз поединок был напряжённый. «Сибсельмашу» удалось прорвать нашу оборону и закатить первый мяч в ворота. А уже через несколько минут мурманчане, чувствуя поддержку болельщиков, сравняли счёт.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Мы очень ждали наших болельщиков на трибунах. К сожалению, до определённого времени это было невозможно. Сейчас очень рады и ждём всё больше и больше болельщиков, чтобы нас поддерживали».

Долгое время команды шли ноздря в ноздрю. То и дело пытались прорваться к воротам соперников, но не могли пробить оборону. И только на последних минутах первого тайма «Сибсельмаш» снова вырвался вперёд.

Денис Клебанов, региональный министр спорта: «Матч на матч не приходится - это спорт. Где-то лучше, где-то хуже. Но, на мой взгляд, команда сегодня выступает достойно. То, что после первого тайма счёт 1:2 - это спорт, просто соперники реализовали на один момент больше. Хотя у нас, вы сами видели, моменты тоже есть. Не могу сказать, так как не был на матче с «Динамо», только переболел коронавирусом, но сегодня команда смотрится достойно. Все возможности, чтобы отыграться и победить у неё есть».

Возможности для победы действительно есть. Лёд на стадионе успели качественно подготовить благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта. С помощью организации отремонтировали раздевалки, душевые, трибуны. И болельщикам теперь удобнее - новая звуковая аппаратура не искажает звук, комментатора слышно в любом конце стадиона. Остаётся только побеждать!

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Это третья домашняя игра команды «Мурман» в этом сезоне. Мы, несмотря на то, что были  проблемы с подготовкой льда к первой игре, одержали победу. Вторая игра оказалась  не совсем успешная для нашей команды. Но, тем не менее, это заряжает, аккумулирует на новые достижения команду. И я хочу поблагодарить администрацию Мурманской области за то, что разрешили присутствовать на матчах на открытом воздухе болельщикам, потому что для нашей команды это самая серьёзная мотивация».

В этот раз, однако, поддержка болельщиков не помогла. Удача оказалась на стороне новосибирцев. Итог матча 6:3 в пользу «Сибсельмаш». Следующая встреча в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом состоится 11 декабря. ХК «Мурман» сразится с «Уральским трубником» из Первоуральска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Плавильный цех в посёлке Никель закрывается, но Печенгский район ждут серьёзные преобразования
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
Комментарий к новости:ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Живые символы планеты». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Оптовые цены на мороженую рыбу снижаются-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе все 4 энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика