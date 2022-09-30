6:3 - первая победа команды из Вологодской области и первое поражение у клуба «Арктика»

В Череповце в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги состоялась вторая встреча клубов «Металлург» и «Арктика».

Первый матч против вологодских хоккеистов наши спортсмены выиграли со счётом 3:1, но закрепить результат у «Арктики» не получилось. Впрочем, началась встреча с атак заполярных игроков, которые распечатали ворота «Металлурга на 6-й минуте.

Второй период сложился менее результативным, а третий - так и вовсе расстроил болельщиков из Мурманска, наблюдавших за трансляцией матча. Игра закончилась со счётом 6:3 в пользу «Металлурга».

Это первая победа команды из Вологодской области и первое поражение у нашего клуба.

Следующие матчи «Арктика» проведёт 2 и 3 октября в Рыбинске против местного «Полёта».