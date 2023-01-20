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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.23 19:30

6:3! «Арктика» дарит болельщикам победу

В Мурманске состоялся второй матч хоккейного клуба «Арктика» и команды «Ямал» из Салехарда.

Несмотря на то, что прошлая игра с командой «Ямал» из Салехарда прошла не очень позитивно для наших парней и завершилась поражением, в этот раз «Арктика» с энтузиазмом начала очередную игру в рамках Чемпионата Первенства Национальной хоккейной лиги. Поддержать нашу команду пришли северяне, которые безоговорочно верили в то, что «Арктика» победит.

Анатолий Зоткин, болельщик: «Я болею за «Арктику» второй сезон, потому что я работал на ледовой арене «Метеор». Там образовалась при мне эта команда. Они играли очень хорошо, первый сезон отыграли очень даже хорошо. Вышли даже на четвёртое место плей-оф. Сейчас команда новая, меняется состав. Сегодня ожидаем победы. «Арктика», вперёд!».

Анна Дмитриева, болельщица: «Интересная игра, сильные игроки, сильная команда».

В первом периоде надежды зрителей уже, можно сказать, оправдались. Буквально на 10-й минуте матча «Арктика» забила свою первую шайбу. Это сделал номер 92 - Артём Пшеничкин. А ещё через 9 минут вторую шайбу в ворота соперника забросил Андрей Буренков, номер 99. Трибуны ликовали.

Андрей Шишко, директор по продвижению и развитию МХК «Арктика»: «В этом году команда соперников представляет довольно-таки серьёзную силу и предыдущие матчи, к сожалению, сложились не в нашу пользу. Однако, как мы сейчас видим, на исходе первого периода мы ведём в счёте. Я очень рассчитываю на то, что матч сегодня завершится победой нашей команды».

Но первые две шайбы были только началом успеха «Арктики» в этом матче.  Ига завершилась со счётом 6:3 в пользу наших хоккеистов. Сложно даже представить лучший подарок для болельщиков.

Следующие встречи на домашнем поле состоятся после довольно длительной серии выездных. Как говорят игроки, одержать победу им помогло всё то, чему их научил тренер и, конечно, слаженная работа в команде.

Александр Таранцев, хоккеист ХК «Арктика»: «За счёт выполнения тренерской установки, за счёт самоотдачи. Все ложились под шайбу».

Следующий матч наши хоккеисты сыграют 25 января с командой из Брянска. А пока у «Арктики» есть несколько дней на отдых и тренировки. 

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