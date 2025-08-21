63% работающих мурманчан планируют прийти на сентябрьскую линейку к своим детям

Многие северяне хотят взять на этот период отгулы или отпуск.

Кроме того, 22% северян придут на работу с опозданием после праздничной линейки, сообщает сервис «SuperJob». Части жителей работодатели официально предоставят выходной, а другим неофициально разрешат не выходить на работу.

Кроме того, некоторые работодатели планируют сделать подарки детям-школьникам своих сотрудников, но их всего 7% от общей массы.