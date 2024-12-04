65-летие атомного ледокольного флота мурманчане отметили концертом на морском вокзале

Главным сюрпризом праздника стало выступление группы «Ума Турман».

Исполняя свои лучшие хиты, артисты разогрели гостей в этот морозный вечер.

А ещё атомоход «Ленин» получил подарок - теперь у него есть яркая подсветка в виде триколора и северного сияния.