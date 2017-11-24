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День за днём с «Арктик-ТВ»24.11.17 19:30

65 огнеборцев боролись с огнём в жилой пятиэтажке. Есть пострадавшие

Сильный пожар произошёл в пятиэтажном доме на улице Зелёной. Специалисты пока не готовы говорить о причинах возгорания, но, по словам очевидцев, в доме были слышны хлопки, похожие на взрыв газа.

Улица Зелёная, как будто, притягивает неприятности: то загораются жилые или брошенные «деревяшки», то взрывается газ в квартирах. Вот уже второй происходит второй за несколько последних лет взрыв бытового газа. Никто из местных жителей такого не ожидал. Происшествие случилось на  последнем этаже пятиэтажного дома, люди  из соседних подъездов слышали  только несколько громких хлопков:

- Первый хлопок был не очень сильный, а второй, как дало, что мы выскочили как сумасшедшие. А что произошло, мы не знаем.

- Я живу на первом этаже в этом же подъезде. Я выглянула в окно, смотрю, рама у меня под окном валяется. Я в окно, а там огонь. Быстренько оделась и выскочила, а  нас не пускают теперь. Но хлопок был очень сильный.

Прибывшие на место происшествия спасатели, чтобы избежать дальнейших разрушений, как можно скорее перекрыли газопровод. Официальной информации о пострадавших пока не поступало, но точно известно, что, как минимум, нескольким жителям понадобилась медицинская помощь, их оперативно доставили в больницу на машине скорой помощи.

- Работают два спасательных отряда и федералы, и аварийно спасательный отряд администрации города Мурманска, - рассказывает Юрий Осадчук, начальник Отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. – Сейчас идёт полная эвакуация. Пострадали два человека, жертв пока нет. 

Сначала случившемуся многие горожане не придали значение, на улицу вышли только после того, как в дверь постучали сотрудники  пожарной службы.  Тем не менее, очевидцы отчётливо слышали детские крики о помощи.

- Там женщина, мужчина жили, двое детей было. Сейчас не знаю чего и как. Погибших не видели, но говорят, что мальчик кричал: «Спасите папу!», - рассказывает мурманчанка.

О масштабе трагедии говорить пока рано, но то, что взрыв, случившийся в доме № 78 на улице Зелёной в Мурманске, нанес серьёзные разрушения конструкции здания, можно сказать с уверенностью, даже без оценки специалистов.

Судя по тому, что в доме выдавило одну из стенных плит, которая  теперь выпирает из фасада здания, взрыв был довольно мощный.

Что стало причиной чрезвычайного происшествия, сказать пока никто не берётся, но можно с уверенностью сообщить, что жители соседних к эпицентру взрыва квартир не скоро смогут  вернуться к привычной жизни. Пока же всех  собственников разместили в ближайшем детском саду. Решается вопрос о предоставлении им временного жилья.

 

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