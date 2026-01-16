650-метровая дистанция Праздника Севера для юных северян

В преддверии 52-го Мурманского лыжного марафона Праздника Севера, который состоится 28 и 29 марта, открыли запись на тренировки для будущих участников детского забега.

На лыжном стадионе «Долина Уюта» мальчикам и девочкам предстоит преодолеть дистанцию в 650 метров классическим стилем, предваряя основные взрослые гонки.

Чтобы помочь детям подготовиться к старту, организован набор в две тренировочные группы. Приглашаются ребята с 2017-го по 2021 год рождения. Занятия будут проводить опытные наставники по субботам и воскресеньям.

Ближайшие тренировки стартуют уже в эти выходные. Ознакомиться с регламентом и условиями участия можно на официальной странице Мурманского лыжного марафона в соцсети в «ВКонтакте».