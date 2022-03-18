68% россиян поддерживают отмену масочного режима

223 новый случай заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (66), Мончегорске (48) и Кандалакшском районе (20).

Большинство россиян (68%) поддерживают отмену масочного режима, 15% высказались против, следует из данных опроса сервиса по поиску работы «Superjob», сообщает «РБК». 29% опрошенных собираются продолжить носить средства защиты в общественных местах, несмотря на отмену масочного режима в некоторых регионах. 62% не будут этого делать.

Опрос населения городов-миллионников показал, что отмену масочного режима чаще всего одобряют в Екатеринбурге, Волгограде и Омске.

Опрос проводился во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет. Напомним, в Москве масочный режим отменили 15 марта.