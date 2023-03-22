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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.23 19:30

68 вопросов: губернатор Андрей Чибис провёл «прямую линию» в социальных сетях

В течение 2,5 часа глава региона отвечал на вопросы северян. Отметим, трансляция состоялась в день четырёхлетия с момента назначения его на пост.

Один из самых популярных вопросов северян касался обновления коммунальной инфраструктуры и ухода региона от мазутозависимости. Губернатор подчеркнул, что в этом году на модернизацию только объектов теплоснабжения направят 4,8 млрд рублей. Запланирована реконструкция тепловых сетей и котельных в разных населённых пунктах. А переход на газ – вопрос решенный.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы плотно эту тему прорабатывали в прошлом и позапрошлом годах с правительством России. На встрече с президентом я получил от него поддержку, чтобы проект был реализован. Сегодня всей команде «Газпрома» хочу сказать спасибо. Есть уже чёткий детальный план-график, уже понятно, где пройдёт трасса, какие будут отводы».

На вопрос о строительстве новых домов в Мурманске губернатор ответил, что обеспечение жильём – одна из ключевых для команды правительства задач. Поэтому реализуется программа «Свой дом в Арктике», которая позволяет получить субсидии на строительство ряду категорий северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Два дома уже строятся в Мурманске. И летом планируется начать ещё строительство нескольких многоквартирных домов в Мурманске под разные задачи. Под переселение людей из аварийного жилья, арендное жильё для специалистов, которые нам важны и нужны, это дома для детей-сирот».

В аэропорту «Мурманск» до 2025 года построят современный аэровокзал. Проект и его финансовая модель готовы, ведутся процедуры по заключению контракта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это аэропорт, в том числе с рукавами, чтобы не нужно было на автобусе в мороз пассажиров возить. Я со многими согласен. Сам прилетаю и улетаю и каждый раз понимаю - это нужно менять. Слава Богу, мы этого решения добились, договорились, чтобы такой объект у нас появился».

Подумать надо и над обеспечением удобств для пассажиров и на железнодорожном вокзале Мурманска. Люди с ограниченными возможностями здоровья обращают внимание на трудный путь к платформе. Даже с сопровождающими преодолеть огромное количество лестниц им непросто.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу министра транспорта вместе с коллегами из «РЖД» проработать этот вопрос. И после проработки оперативной, я пообщаюсь Белозеровым».

В Апатитах и Ковдоре найдут новые места для создания исправительных центров. Эта тема возникла в связи с жалобами местных жителей, опасающихся за безопасность. В свою очередь, глава региона пояснил, что их страхи совершенно неоправданы. В исправцентрах содержат не маньяков и насильников, а людей, осужденных по нетяжким статьям: допустивших ДТП, совершивших экономические преступления, алиментщиков. И сама тема исправительных центров правильная, отметил Андрей Чибис, пояснив, что такая практика использовалась даже в советское время.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я такое поручение дал муниципалитетам, чтобы найти другие территории, чтобы людей не будоражить. Поэтому исправительный центр будет перенесён в другое место. Какое, сейчас коллеги подбирают».

Поддержка малоимущих – ещё одна важная задача областной власти. Регион вкладывает в неё огромные средства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «МРОТ, меньше которого платить не имеет права работодатель по закону, сейчас 37357 рублей. Если ты работаешь полный месяц, то меньше тебе платить не имеют права. Поэтому, если кому-то платят меньше, сигналы в Трудовую инспекцию и прокуратуру. Это предмет разбирательства с нарушением закона».

Андрей Чибис подчеркнул, что все обращения, поступившие во время «прямой линии», будут оперативно взяты в работу, решение - на постоянном контроле.

Всего за время эфира губернатор ответил на 68 вопросов. А под анонсами «прямой линии» и трансляцией северяне оставили почти 1600 комментариев.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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