68:2000000 – «Прямая линия Президента России Владимира Путина»

Президент России Владимир Путин провёл сегодня традиционную «Прямую линию», в ходе которой пообщался с россиянами на интересующие их темы.

На линию поступило более 2 миллионов вопросов. Президент ответил на 68 из них. Чаще всего главе государства приходилось отвечать на вопросы, касающиеся пандемии короновируса.