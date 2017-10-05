«69 параллель. Мурманск-38» - почтовики сделали подарок жителям Мурманска

Без подарка ко Дню города северян не оставила и «Почта России». С 4 по 7 октября жители столицы Заполярья могут проштамповать конверты и открытки специальным штемпелем «69 параллель. Мурманск-38». Для филателистов это также возможность дополнить свои коллекции уникальным рисунком.

Спецгашение штемпелем – уникальная процедура, придающая историческую ценность почтовым отправлениям. В честь празднования 101-й годовщины Мурманска с 4 по 7 октября в центральном отделении почтовой связи города любой желающий может поставить памятный оттиск «69 параллель. Мурманск-38» на конверте или открытке.

- Почтовая корреспонденция, маркированная спецштемпелем, представляет собой филателистическую ценность и для филателистов, и для обычных граждан, - отмечает Олеся Глушкова, пресс-секретарь мурманского филиала «Почта России». – Она становится памятным сувениром.

На оттиске штемпеля изображена 69 параллель северной широты – воображаемая линия, проходящая по поверхности северного полушария Земли через Мурманск. Сейчас проштамповать корреспонденцию бесплатно предлагают почти каждому посетителю. Только первый день гашением спецштемпелем воспользовалось более 50 мурманчан. «Штемпель пользуется очень большой популярностью. Люди очень любят гашение, - отмечает Ирина Сытюгина, киоскёр. - Приходит очень много наших филателистов и простые граждане, чтобы поставить штемпель и послать необычную корреспонденцию куда-нибудь по России или за границу».

Рисунок штемпеля всегда выполняется на высоком художественном уровне и отличается от обычного календарного тем, что в его тексте указано название события и памятная дата, к которой он приурочен. Теперь оттиски «69 параллель. Мурманск-38» украшают конверты и открытки почти каждого посетителя «Почты России».