698 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Мурманской области, получили выплаты ко Дню Победы

295 ветеранов получили по 55 тысяч рублей. Это труженики тыла, лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

403 жителя региона, среди которых участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда» и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили по 80 тысяч рублей.

295 ветеранов получили по 55 тысяч рублей. Это труженики тыла, лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.