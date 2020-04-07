7 апреля - День памяти погибших подводников.

31 год назад в этот день на борту атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» случился пожар, она потерла плавучесть. Трагедия произошла в 1989 года в Норвежском море, когда самая глубоководная в мире атомная субмарина возвращалась с боевой службы.

Из 69 человек экипажа спаслись лишь 27. Лодка затонула и до сих пор лежит на морском дне.

В этот день мы чтим память не только моряков Комсомольца – но и всех погибших подводников.