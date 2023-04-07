7 апреля на Северном флоте отмечают День памяти погибших подводников

В гарнизонах Гаджиево, Видяево, Заозерске, Полярном и Северодвинске проходят памятные мероприятия, посвящённые 34-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

В этот день моряки Северного флота отдают дань памяти подводникам СССР и России, погибшим при исполнении воинского долга в послевоенное время. В гарнизонах совместно с органами местного самоуправления, советами ветеранов и другими общественными объединениями состоялись возложения венков и цветов к памятникам и монументам подводникам.

В 17 часов 8 минут – официальное время гибели «Комсомольца» – корабли и суда Северного флота приспустили Андреевские флаги. Военные моряки почтили память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов.

Напомним, 7 апреля 1989 года атомная подводная лодка «Комсомолец» при возвращении с третьей боевой службы в результате возгорания, переросшего в объёмный пожар, получила критические повреждения и затонула в Норвежском море. Из 69 находившихся на борту подводников погибли 42 человека.