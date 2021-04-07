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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.21 19:30

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья

О важности заботы о своём организме и своевременной профилактике напомнили врачи Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина.

Работа на «верхнем этаже» - так на сленге врачей называется верхняя часть тела человека – требует особой сосредоточенности. Там расположены жизненно важные органы и системы, например, сердце, лёгкие, трахеи, пищевод. Их оперированием занимаются торакальные хирурги.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии МОКБ им. П. А. Баяндина: «Операции направлены на то, чтобы выявить неясный процесс в лёгких. Большое количество пациентов сейчас идёт после перенесенной коронавирусной инфекции».

Николай Яковлевич как раз один из таких пациентов. Лечащий врач назначил мужчине компьютерную томографию. Исследование выявило небольшое пятнышко на лёгком.

Николай Погорелов, пациент: «Быстро мне организовали приём торакального хирурга, прошло недели полторы, наверное, и я получил приглашение уже сюда в больницу».

После попадания в больницу Николаю Яковлевичу, как и другим пациентам, провели все необходимые диагностические исследования, чтобы вовремя поставить правильный диагноз. Медлить в этом случае нельзя, ведь под угрозой находится здоровье человека.

Григорий Силантьев, пациент: «Буквально на третий день сделали диагностику: было и УЗИ, и КТ, и рентген. В общем, всякое и разное. Потом повторное было УЗИ».

Чтобы выявить любую патологию, врачи проверяют всё досконально. И это при том, что после коронавируса количество пациентов торакального отделения увеличилось примерно на 30%. Тем не менее, специалисты с такой нагрузкой справляются.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии МОКБ им. П. А. Баяндина: «Несмотря на пандемию и ограниченное количество поступления плановых пациентов, наше отделение работало в полном объёме».

О важности работы врачей сейчас и напоминать не нужно – об этом знает каждый. Но не всегда люди задумываются о своем здоровье, а также о необходимости его своевременной профилактики. Поэтому каждый год 7 апреля во всем мире отмечают День здоровья, который позволяет вспомнить о том, что нужно всегда заботиться о себе и прислушиваться к своему организму.

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