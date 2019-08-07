День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.19 19:30
7 августа Оленегорску исполнилось 70 лет
Своим рождением город обязан крупному железорудному месторождению, открытому ещё в 1932 году.
Город был построен на месте древнего саамского погоста. Основными занятиями поселенцев тогда были рыболовство и охота. В годы Великой Отечественной войны на территории, входящей ныне в состав муниципалитета, дислоцировались зенитно-артиллеристский и авиаистребительный полки, защищавшие железную дорогу от налётов немецкой авиации.
7 августа 1949 года начались горные работы на сопке Оленья, где вскоре появился Оленегорский рудник. В этот же день произошла торжественная закладка первого кирпичного дома.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Viktop
07.08.19 13:26
А где Вы видели или слышали,что есть какието законы которые выполняются "верхом"
Комментарий к новости:Наложение ареста на единственное жильё признано законным
Наталья
07.08.19 13:16
А, ну да, рожайте детей, выполняя программу партии и правительства, и при выписке в "муниципальную старую деревяшку" из тёплого роддома с отоплением по велению "волшебной кнопки", сразу же десятидневн
Комментарий к новости:Придёт тепло в квартиры мурманчан, но надо потерпеть немного
Иван
07.08.19 06:31
А резервную станцию что трудно ввести в эксплуатацию когда одна ремонтируется перебросить тепло на другую. Или это опять не выгодно?
Комментарий к новости:Заполярную «печь» быстро растопить нельзя!
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Остров ненужных людей». Художественный сериал, 11 серия (16+)22:45Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиНа некоторых АЗС Мурманской области отмечается рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс евро снизился на 18 копеек, доллар потерял 10 копеек-PRO Энергетику80 процентов всех ремонтных работ в филиале «Колэнерго» выполняется хозспособом-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыПенсионные страдания: при Минэкономразвития создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа по НПФ
-Нам интересно Ваше мнение15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 298 человек