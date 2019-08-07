7 августа Оленегорску исполнилось 70 лет

Своим рождением город обязан крупному железорудному месторождению, открытому ещё в 1932 году.

Город был построен на месте древнего саамского погоста. Основными занятиями поселенцев тогда были рыболовство и охота. В годы Великой Отечественной войны на территории, входящей ныне в состав муниципалитета, дислоцировались зенитно-артиллеристский и авиаистребительный полки, защищавшие железную дорогу от налётов немецкой авиации.

7 августа 1949 года начались горные работы на сопке Оленья, где вскоре появился Оленегорский рудник. В этот же день произошла торжественная закладка первого кирпичного дома.