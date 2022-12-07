7 декабря школьники 11-х классов по всей России писали итоговые сочинения

Проверить готовность и пожелать успехов школьникам Гимназии №1 приехала министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

Утро для школьников 11-х классов началось с написания итогового сочинения. Воспитанники гимназии №1 Мурманска не исключение. Белый верх, чёрный низ, кто-то волнуется, а кто-то уверен в своих силах, как, например, Артём Большаков, ученик 11 «Б» класса. Парень начал готовиться к испытанию за два месяца по индивидуальному плану, прочитал массу произведений и отмечает, что волноваться не стоит.

Артём Большаков, ученик 11 «Б» класса Гимназии №1: «У меня были определенные темы на произведения. По каждой теме у меня была собственная подготовка. Человек и общество, постапокалиптика, романы я читал разные. Рассказы короткие: Чехова и Бунина. Основное произведение, которое я посоветую прочитать каждому ученику перед таким важным экзаменом, это «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина».

Поддержать выпускников и проверить уровень организации испытания в гимназию №1 приехала министр образования и науки региона Диана Кузнецова. Она отметила, что в Мурманской области пишут итоговое сочинение 2866 школьников. Дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья пишут итоговое изложение. Их в нашем региона 132.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В 2022-2023 учебном году принципиальных изменений нет, но вместе с тем, есть изменения подхода формирования комплекта тем итоговых сочинений. Банк итоговых сочинений представляет три раздела. Первый раздел - это тема духовно-нравственные ориентиры в жизни человека, второй раздел – это человек, общество, отечество в жизни человека и третий раздел – природа, культура в жизни человека».

Итого получается шесть тем, по две из каждого раздела. Выпускник имеет право выбрать тему самостоятельно. На написание выделено 3 часа 55 минут. Работы будут оценены по принципу зачёт/незачёт. Чтобы получить зачёт необходимо набрать не менее 350 слов на итоговом сочинении и не менее 200 слов итоговом изложении.

Юлия Колупаева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №1: «У нас 55 выпускников. Для них подготовлены специальные аудитории. Все выпускники готовы, проинструктированы, все происходит в штатном режиме».

Для объективности и контроля привлечены общественные наблюдали, которые прошли аккредитацию. Результаты выпускники смогут узнать не позднее 21 декабря. Для пересдачи предусмотрены дополнительные сроки 1 февраля и 3 мая будущего года.