7 июня отмечают Всемирный день самого бюджетного/популярного вида спорта – бега

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать, как начать новичку бегать, а также пообщалась с мужчиной, который буквально год назад, занявшись данным видом спорта, похудел на 25 кг.

Один из самых легкодоступных видов спорта – бег. Ведь им может заниматься каждый вне зависимости от возраста, пола и уровня подготовки. К тому же, бегать можно в любое время и в любом месте - на стадионе, в парке, по улицам города или по лесным тропам.

Не секрет, что, занимаясь спортом, наше физическое и эмоциональное состояние меняется в лучшую сторону. Да, и что далеко ходить? Наш коллега Сергей Круглов буквально в прошлом году начал бегать и уже достиг хороших результатов.

Мария Рябенкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Серёж, единственное, что связывает меня с этим видом спорта, это погоня за автобусом. У меня есть шансы стать настоящим бегуном?».

- Да, конечно! Я тоже с этого начинал!

- Расскажешь свою историю?

На нашем телеканале Серёжа трудится режиссёром монтажа, работа эта малоподвижная. До того, как начал бегать, он вёл жизнь, мягко говоря, совсем неспортивную. Но год назад решил кардинально поменять образ жизни.

Сергей Круглов, бегун: «Мне стало интересно, что это такое, я пришёл в клуб «Арктик Раннерс». Потрясающая атмосфера, замечательные ребята. Так всё и закрутилось. Результаты, были, конечно, но, честно говоря, они были неожиданностью для меня самого, потому что делалось это больше по фану, для удовольствия – побегал раз, побегал два. И так где-то за полгода ушло минус двадцать пять килограммов».

На самом деле, бег – это не просто надел кроссовки и куда-то побежал. Настоящие спортсмены для того, чтобы прокачать свою выносливость, силу и ловкость, много тренируются, выполняют различные упражнения в том числе силовые. На помощь приходят гаджеты, измеряющие пульс, темп, время и расстояние во время бега.

Сергей Круглов, бегун: «Бег действительно помогает. И я ощутил, что за это время стал и выносливее, и быстрее. И сильнее. Стало легче двигаться, банально. Ну, а как похудел, то немножко и сил прибавилось».

За этот год наш бегун поучаствовал уже в нескольких соревнованиях и получил свои первые медали. Впереди – новые вызовы, а соответственно и подготовка к ним.

По словам Серёжи, ничего бы не вышло без поддержки тренера и единомышленников из бегового клуба.

Сергей Круглов, бегун: «В клубе своём я далеко не сильный игрок. Но у нас есть замечательные бегуны – сильные бегуны. Юля, как раз один из них. Она за годы тренировок очень много чего достигла: много наград, медалей, соревнований. И там таких ребят много. Меня мотивирует Юля, мотивируют ребята, родители и, естественно, тренер. У нас замечательные тренеры - это Лена, Саша и Галя и спасибо Саше, что взялась тренировать именно меня».

Но вопрос, на который мы обещали вам дать ответ в начале сюжета, как начать бегать новичку, тренер по бегу Александра Дмитриева ответила так: «Первое, не начинайте бегать быстро, это травмоопасно. Второе, не начинайте бегать много – это большая нагрузка на сердце и внутренние органы. Третье, перед любой пробежкой (медленной или быстрой) обязательно делайте разминку. Четвёртое, не забывайте про то, что обувь, в которой вы планируете бегать, должна быть специально подобранной для бега. И последнее – для развития своего бегового навыка и улучшения техники бега обращайтесь к грамотным специалистам».

Такие вот спортивные коллеги работают у нас в редакции и вдохновляют на здоровый образ жизни. Кто знает, может, спустя какое-то время и я совершу с ними свой первый забег.