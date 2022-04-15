7 лет лишения свободы - экс-глава администрации Зеленоборского признан виновным в получении взятки

Напомним, экс-глава администрации Зеленоборского предложил одной из местных управляющих компаний субсидию, часть которой должна была осесть в кошельке чиновника.

Алена Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Противоправная деятельность осужденного задокументирована сотрудниками Управления ФСБ России по Мурманской области, под контролем которых преступник получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей, что, в соответствии с уголовным законодательством РФ является взяткой в крупном размере. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в следственное отделение следственного комитета РФ по Мурманской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ – «Получение должностным лицом взятки в крупном размере за общее покровительство».

Экс-главу приговорили к семи годам лишения свободы. Помимо этого его оштрафовали на более чем 3,5 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.