7 лет отметил масштабный социальный проект по самореализации женщин военных гарнизонов «Звезда Севера»

На большой праздничной конференции собрались более 1000 участниц - супруги, матери и сестры защитников Родины.

Областной дворец культуры имени С.М. Кирова стал площадкой для большой женской конференции, которую открыли красочные выступления заполярных артистов и организаторов. Поприветствовали собравшихся, отметив важность возможность развития женщин на Севере, глава региона и заместитель командующего Северным флотом, который вспомнил, как 6 лет назад ему позвонили Татьяна Сахарова и Евгения Чибис с предложением создать «Звезду Севера».

Заручившись поддержкой Северного флота, активные девушки создали удивительный проект, который нашёл отклик в сердцах женщин. За семь лет существования «Звезда Севера» объединила тысячи северянок из закрытых военных городов.

Ольга Ларионова, участница конференции «Звезда Арктики» из Североморска: «Хочется сходить на лекции… Это как место встречи».

Для участниц форума в этот день работали разнообразные площадки с лекциями полезных спикеров. Много говорили о здоровье, о творческом и профессиональном развитии, о возможности самореализации. Особый интерес приковали к себе выступления психологов, на лекции к которым пришли и местные специалисты, чтобы больше узнать о специфике работы с жёнами военнослужащих.

Ольга Мороз, психолог Центра защиты материнства «Колыбель»: «В основном обращаются в состоянии тревоги».

Не обошлось и без демонстрации достижений северянок. На конференции организовали ярмарку местных мастеров. Например, Любовь Романюк, мастер по изготовлению пряников. Её вкусными произведениями заинтересовалась даже приглашенная гость российская телеведущая Юлия Барановская. Северянка создает пряники не только расписные с глазурью, но и печатные. Ремесло непростое, но очень интересное.

Любовь Романюк, мастер-пряничник: «Это всё-таки традиции, история наша - русская. Печатные пряники намного сложнее делать, печь, чем с глазурью расписывать».

Начинки у пряников разнообразные, но большинство из самых вкусных северных ягод. Тесто для изделий зачастую создать не просто, но наш мастер справляется отлично.

Но вернемся к приглашенным гостям. Помимо Юлии Барановской в этот день на «Звезду Севера» приехала и телеведущая, председатель Союза женщин России Мария Ситтель. Девушки приняли участие в круглом столе «Женщины за развитие флотских городов».

Юлия Барановская, российская телеведущая: «Я верю в женские сообщества».

Телеведущая Мария Ситтель, вспоминая первую женщину на Северном флоте, награжденную боевым орденом Красного Знамени за свою отвагу в годы Великой Отечественной войны, напомнила, что северные женщины всегда отличались своим упорством.

Мария Ситтель, российская телеведущая, председатель Союза женщин России»: «17-летняя девочка юная, героически проявила себя».

На достигнутом организаторы не останавливаются, проект разрастается и в этом году к нему присоединилась ещё одна территория – Каспийская флотилия.

Евгения Чибис, автор идеи «Звезда Севера», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мы сейчас планируем».

С 2023 года «Звезду Севера» проводят не только в Мурманской области. Она есть на Камчатке, в Калининграде и в Севастополе.

Елена Романова, организатор «Черноморской звезды», амбассадор «Звезды Севера» в Севастополе: «Черноморская Звезда» пользуется большой популярностью».

За 6 лет проекту «Звезда Севера» удалось создать команду сильных и уверенных в себе женщин, которые вносят вклад в развитие не только своих регионов, но и всей страны.

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
